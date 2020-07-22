工研院「生醫與醫材研究所」所長林啟萬今(22)日表示，經過最近一次的能力檢測，工研院開發之「iPMx分子快速檢驗系統」，QCMD盲測檢測結果全數正確，獲得高度滿意結果，該系統最快可於40分鐘內得到定性判別結果，顯示台灣研發產品正確率可以媲美國際知名大廠！

林啟萬說，在政府與全民的努力下，台灣COVID-19(新冠肺炎)防疫有成。疫情延燒至今，不但造成全球經濟嚴重萎縮，也使失業率大幅上升。在防疫與經濟活動間取得平衡，適時解封及配合解封的相關措施，是下半場防疫成功最主要的關鍵。

林啟萬指出，國際疫情仍然嚴峻，控制防疫風險，考驗國內檢驗量能。疫情發生初期，國內產學研界即投入快篩檢測研發，截至目前，食藥署已核准7件檢驗試劑專案製造、26件檢驗試劑專案輸入。

為評估檢測能力，進而驗證檢測試劑與使用實驗室水準，國際獨立第三方分子診斷品質管理監測機構(Quality Control for Molecular Diagnostics, QCMD)舉辦COVID-19檢測能力測試(Proficiency Test)，比對新冠肺炎檢驗試劑效能與實驗室檢測能力，鼓勵全球檢驗試劑研發與製造單位自願參與。

林啟萬表示，本次能力試驗共有60個國家與超過400個實驗室報名參加，台灣共有三個單位參與，主辦單位提供8個測試樣本進行盲測，結果在6月底公告，我國研發產品正確率媲美國際知名大廠，顯示國內研發之檢測產品具國際水準。

其中，工研院開發之iPMx分子快速檢驗系統，QCMD盲測檢測結果全數正確，獲得高度滿意結果。林啟萬強調，該系統最快可於40分鐘內得到定性判別結果，且僅有可樂罐的大小，其創新機構設計與精準度再度展現台灣前瞻之研發科技能力。

指揮中心指出，國內目前秉持「邊境風險嚴管，國內鬆綁」原則，境外移入風險持續，防疫政策尤為重要。檢測上須綜合考量情境、時間、空間，搭配不同產品組合以達到最符合的篩檢策略。專案輸入的國際檢測產品具備可大量篩檢的優點，但需要較長的測試時間；國產產品則具有體積小、檢測時間快、價格實惠等優點。指揮中心將針對不同情境需求，規劃搭配各式產品進行最佳組合，提供國人安心防護。

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