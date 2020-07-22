家屬帶警消破門入內只見到冰冷地遺體。（謝瓊雲攝）

人間悲劇！單親父攜2子1女輕生陳屍自宅

剛放暑假，彰化秀水鄉傳出人倫悲劇，昨（21）日傍晚，41歲詹姓單親爸爸與14歲長子、13歲女兒及6歲小兒子，被發現陳屍住家2樓臥房，內有燒炭痕跡。今檢方進行遺體相驗，詹男前妻、3個孩子的媽媽到場，痛哭癱軟、腳步踉蹌，由人攙扶步出解剖室，場面令人鼻酸。

據了解，詹男2012年與妻子離婚後又復合，2013年生下么兒後失和再度離婚，在家門前自營檳榔攤，另兼差當外送員，本月初才在臉書發文徵求短期店員，卻驚傳憾事，街坊鄰居都難以置信。

今死者家屬前往殯儀館相驗，3名孩子的媽媽幾乎崩潰，據ETtoday報導，她由檢警攙扶走進解剖室；相驗結束，也是由檢警攙扶離開，期間險些癱軟跪地、不斷掩面痛哭。

詹男父親經營大型起重機行，生意做得有聲有色，平日以賓士車代步。而詹男有家暴紀錄，曾對前妻、父親惡言相向，常讓年邁父母憂心。住院的詹母得知憾事，趕忙返家探視，手臂上還貼著點滴針頭，見到4具冰冷遺體，當場痛哭失聲。

詹父感嘆，兒子沾染毒品後，整個家都變了調，但3個孫子懂事聽話很乖巧，氣憤直說兒子要走就自己走，竟狠心連3個寶貝孫子都帶走。

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