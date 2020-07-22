看好午茶現烤點心商機，全家便利商店(5903)「現烤可頌」和「千層餅」在歷經近半年研發測試後，即日起擴大導入，預計今年將展店百間，全力搶攻市場。

根據統計全台烘焙產值高達600億元，白金商機可觀，觀察到近期市場中可頌、烘焙類型專門店林立，以現烤現作特色受到消費者青睞，全家便利商店乃於今年初展開法式「現烤可頌」、中式「千層餅」兩款現烤點心的部分店鋪測試販售，主打當日新鮮現烤香味撲鼻，成功擄獲消費者的心，其中「現烤可頌」開賣首日就創造排隊熱潮，開賣不到3個月銷售破萬顆成績。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，「全家」持續以多元化鮮食滿足消費者不同時段餐食需求，去年測試推出烤馬鈴薯，以小份量、方便性、健康的原型食物受到好評，目前已拓展至近百家店舖，成為夯番薯後的現烤點心小金雞，觀察其中銷售時段集中於下午3點至5點，顯示便利商店除了滿足消費者正餐需求，下午茶時段也出現嶄新商機。

全家「現烤可頌」和「千層餅」歷經近半年研發測試後，目前於全台20家店販售，看好午茶現烤點心商機，即日起擴大導入，預計今年將展店百間；黃正田說，今年預計以「現烤可頌」、「千層餅」兩款中西式現烤點心全力搶攻市場。

全家6月合併營收為72.97億元，年增成長10.1%，累計上半年合併營收為409.02億元，年增9.43%。

全家表示，由於7月營運進入便利商店通路旺季，暑假出遊國旅熱潮推升整體需求之餘，話題性冰飲杯裝飲料新品、涼感型鮮食將陸續推出，以及三倍券領取兌換的商機把握，預計將可持續挹注業績成長動能。

(時報資訊)