由客委會推出，總數量達28萬張的「浪漫客庄旅遊券」今天上午9點開放登錄，不過才剛開放就造成系統當機，許多民眾根本無法連上線進行登記，客委會今天下午緊急召開記者會說明，表示是因為[email protected]官方的防衛機制所造成，呼籲民眾按照身分證尾數進行分流登記，避免塞車。

客委會產業經濟處長江清松表示，這次的浪漫客庄旅遊券是與[email protected]合作，民眾必須先加入客委會的Line好友才能進行抽獎，但因Line官方所容許的瞬間流量僅每秒1700人次，但根據客委會上午9點到10點間的統計，瞬間流量高達20萬人次，因此造成系統超載。

江清松坦言，當初並未料到浪漫客庄旅遊券會這麼夯，由於客委會的預算較其他部會低，客庄旅遊券的數量也僅28萬份，因此才會選擇成本較低的[email protected]做為登錄平台。

外界質疑，浪漫客庄旅遊券在上路前，客委會是否有進行過壓力測試？江清松說，當初預設的流量為每小時100萬人次，但因為瞬間流量實在太大，光是加入[email protected]好友的民眾就有130萬人，因此實在是很難防止當機狀況的發生。

江清松強調，浪漫客庄旅遊券是為了要振興客庄經濟，因此只有在國內70多個重點客庄發展區域才能使用，截至今天下午1點30分，已有15萬人完成登錄，目前系統仍在搶修中，最快下午5點民眾就可順利連上線進行登錄。

(中時 )