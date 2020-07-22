國際疫情持續嚴峻，但不少學者憂心，今年秋冬疫情再次席捲來時，國內民眾恐怕沒有疫苗可用。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已經編列135億元的疫苗經費，包含投入最基本的不管是國內廠商，或是向國外購買，都有相當經費的準備，若還有不足，則會動用52億元的預備金，有充分的經費可以在疫苗上競爭。

陳時中表示，疫苗國內有三家疫苗走得比較快，也都提出人體第一期臨床試驗，另一家沒有，接下來要看他臨床試驗的順暢，不代表開始實驗就會成功，急不得，總得要有效、安全才可以，他強調，法規上只要達到一定程度的有效性，不管是加速審查或是緊急授權使用製造就可以來做。

對於廠商的鼓勵，明天開始會公布獎勵辦法，讓廠商在後續臨床試驗時，可以更安心，在財務上會予以支持，對於國內廠商可以在國內使用盡力加速

國外購買方面，陳時中說，也積極尋求國際組織或是個別單一國家學術單位都有，目前都在洽談中。

至於疫苗第三期的經費中，疫苗經費也編列135億元，經費，來做最基本的不管是國內廠商或是生產後的國外購買，都有相當經費的準備，還有不足52億元的預備金，有充分的經費可以在疫苗上競爭。

(中時新聞網)