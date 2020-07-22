受到新冠肺炎疫情的影響，導致就業市場嚴峻，勞動部勞動力發展署推動產訓合作訓練模式，結合企業及訓練單位資源共同規劃符合產業需求的客製化職業訓練課程，協助參訓民眾訓後立即就業，培育企業所需人力，每年培訓近千名學員，為民眾及企業創造雙贏！

發展署表示，產訓合作訓練是專為企業量身訂做的客製化職業訓練計畫，由訓練單位結合2家以上具共同人力需求的企業，研擬培訓及招募等事宜，訓練期間由訓練單位及企業分別提供「專業技能訓練」與「實務訓練」，結訓後由企業直接僱用，除可以讓參訓民眾提升就業所需技能，順利接軌職場外，同時也培育企業所需人才。

參加發展署中彰投分署產訓合作專班的小昕，自小即在父母開立麵店的餐飲環境中長大，童年時期常幫忙結帳算錢，對於數字有著莫名的偏好，加上國中時數學成績良好，所以高中及大學均就讀會計科系。大學畢業後的小昕卻一直找不到薪資與期望相符的會計工作，灰心失望之餘，心中更悄悄燃起轉換跑道的念頭。

小昕在偶然的機會下看到中彰投分署與企業合作辦理的「光學產業機械加工班」，標榜有專業訓練課程又有在企業端的實務訓練，且結訓後企業立即僱用，薪水更高達30k以上。

小昕開心的表示，這個班根本是為她量身訂做的，專班依照企業用人需求規劃客製化專業訓練課程，除了專業扎實的訓練課程外，更有模擬職場的實務訓練，讓毫無相關經驗的她都能迅速熟悉工作內容。在接受實務訓練的過程中，小昕認真負責的態度以及主動協助的積極表現，深獲企業主管的讚賞，結訓後順利留任，薪水更接近35k，成功打破社會新鮮人低起薪的困境。

據發展署統計，產訓合作訓練計畫每年均培訓千名以上的學員，且近3年學員訓後就業率皆高達9成以上。歡迎15歲以上的待業及轉業民眾，撥打24小時免付費客服專線0800-777-888，或上「台灣就業通」查詢相關課程訊息，另有意願參與「產訓合作專班」的企業，可直接與發展署各分署洽談，以共同規劃辦理職訓課程

(工商 )