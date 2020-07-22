台中市新社區自來水管為塑膠材質，長年受重車碾壓，加上位處高地區需加壓送水，造成管線破裂、漏水頻繁。台水公司第四區處投入5900萬元辦理興義街協成國小前道路一帶及興社街1段、下坪、南華街等汰換管線工程，預計明年初完工，提升新社區的供水穩定性。

台水公司為減少老舊管線漏水及珍惜水資源，逐年依埋設年限及漏水頻率，訂定汰換管線規劃編列經費；今年第四區處為提升新社區的供水穩定性，將6.5公里的老舊塑膠管線，更換成延性鑄鐵管，且耐用年限長達40年。

第四區處處長蕭淑貞表示，本工程投入5900萬元，整體汰換主要管線、沿線巷道管線及450用戶給水管至水表前之管線，預計明年元月底完工。因位處觀光及學校區域，施工前與當地里長、里民溝通，加強辦理交通維護措施。

蕭淑貞說，管線汰換工程完工後，將重新刨鋪路面，除提升路面品質，加強居民通行安全，煥然一新的自來水管線也將帶給新社店家及居民擁有更優質的用水環境及用水品質。

(中時 )