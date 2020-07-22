客庄旅遊券今早開放登記便大當機，對此，客家委員會表示，「非常抱歉，有關因瞬間流量，導致系統無法登錄問題，我們已盡力排除狀況中，趕在下午5時前修復。」客委會也於今(22)日下午2時開直播記者會正式向媒體說明。

客委會產業經濟處長江清松表示，因為大批民眾同時湧入，才會造成塞車的情況。因為LINE系統每秒最多承受1700人，但今早瞬間湧入幾萬人，系統以為是駭客入侵，便啟動防護機制，才會造成當機。客委會也已和LINE官方公司溝通，並加緊處理，現在已慢慢恢復，希望在下午5時之前完成修復。

江清松坦言，當初並未料到浪漫客庄旅遊券會這麼夯，由於客委會的預算較其他部會低，因此才會選擇成本較低的[email protected]做為登錄平台，先前有做過壓力測試，很謝謝國人對於客庄券的熱情支持。

對此，客委會呼籲民眾，「這並不是先搶先贏，我們採用分流登記，時間長達5天，大家莫著急，慢慢來比較快。」客庄券一樣採用分流機制，7月22、24號開放身分證尾數(居留證)雙號登記，23、25日開放單號，26日則是單雙號皆可。

(中時新聞網)