桃園市八德區建國路有線報指出不明人士進出，疑似有吸食毒品行為。八德警分局獲報，前往攻堅，查到13人涉嫌吸毒，海洛英約2.5公克、安非他命2.6公克、安非他命吸食器2組、使用過注射針筒6支、電子磅秤，將13人移送法辦。

警方指出，專案小組共計超過20名警力持桃園地方法院法官核發之搜索票執行攻堅搜索行動，當場從上述民宅查獲翁男等13人涉嫌毒品案，其中還有1名今年7月才因毒品案遭新北地檢發佈通緝的邱姓男子。

八德警分局表示，社區大樓、出租套房、鐵皮屋、空屋等易成為毒品人口據點，警方將落實上述場所清查作為，以發掘可疑毒品或其他犯罪情事，防堵不法犯罪行為；桃園警方從7月16日起，持續不定期規劃除暴專案行動，密集臨檢掃蕩易生治安顧慮場所，並結合暑期青春專案與安居緝毒期程，針對毒品加強查緝，以全面淨化轄區治安，保護青少年免受毒品危害。

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(中時 )