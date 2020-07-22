馬英九曾經送羅智強的題字「正道不孤，智強加油」。（摘自羅智強臉書）

羅智強強勢反擊！怒告蘇嘉全。

國民黨革實院長羅智強及副院長游淑慧、文傳會主委王育敏因印尼「電報門」事件，被總統府祕書長蘇嘉全提告。羅智強今在臉書爆料，蘇嘉全本周一嗆告時，他正與前總統馬英九餐敘，馬得知蘇嘉全要告他，竟笑說對監獄很了解，會親自帶飯菜去探監；他就算坐黑牢，也會繼續透過自媒體發聲怒吼，打死不退。

據悉，本周一馬、羅的餐敘，即指革實院工商建研會第37期在圓山飯店開訓，馬擔任講師且與92位學員們餐敘的場合。

羅智強在臉書說，蘇嘉全嗆告他的時候，他正和馬英九總統餐敘。他對馬總統說：「報告總統，我被告了，以民進黨伸手司法之深，我說不定會被民進黨政府關起來！」馬總統笑笑說：「沒關係，我當過法務部長，對監獄很了解，我會親自帶你想吃的飯菜去看你。」他回答：「可以吃到您帶的飯菜，我忽然對坐黑牢有點興趣了！」

他說，看到馬總統這麼雲淡風輕的幽默，他忽然想到，馬英九已經被告了超過300個案子，瀆職、貪污、外患、妨害秘密、背信等，甚至連殺人都有。看到多年來承受無盡司法追殺的馬英九，他這算小巫見大巫吧！

羅智強說，這些年，他早就覺悟了一件事要站在最前線對抗這個囂張跋扈、濫權到無以復加的政府，就要有犧牲一切，甚至坐黑牢的心理準備。不是對自己的清白沒信心，而是對民進黨主政下的政府、媒體、司法沒信心。道理很簡單，他們有自己豢養的媒體、名嘴、網軍可以帶風向；他們可以用「國家機密」做掩護，成為他們腐敗的保護傘；他們有像高涌誠、蔡崇義、陳師孟等專門打壓司法官的監察委員去威嚇司法。

所以，當他們告人的時候，被告的人，就得碰運氣，如果你遇到的是有風骨可以無懼高涌誠、蔡崇義、陳師孟的司法官，如果你遇到的是有風骨不會去討好民進黨，當自己升官的登龍梯的司法官，那可以對你的清白有信心，不會被剝奪自由。但如果你遇到的是害怕高涌誠或想討好民進黨的司法官，那就算你是一張白紙，民進黨一樣可以把你染進黑牢，這就是今天的台灣。

羅智強說，民進黨以為用訴訟就可以嚇退羅智強，他告訴民進黨，你用什麼都嚇退不了羅智強，就算羅智強進黑牢，一樣會繼續透過自媒體發聲怒吼，執政者愈張狂，他就是愈強悍、打死不退！而他會不會、能不能有後盾？決定在台灣多數人民何時不冷漠、何時不沉默？決定在台灣多數人民，何時可以看清一個真相？今日民進黨的刀釜指向羅智強、指向王育敏、指向游淑慧，明日刀釜就會指向其他的人。

他說，想起馬英九曾經送他的題字「正道不孤，智強加油」；但他想說的是「正道不孤，正義加油」。也請大家訂閱野台、訂閱戰神94強，讓正道不孤單！

(中時 )