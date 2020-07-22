據美國知名媒體《紐約郵報》報導，今年大聯盟最高薪球員是陳偉殷，年薪2200萬美元。殷仔在2016年與馬林魚簽下5年8000萬美元肥約，去年底馬林魚認賠將他釋出，但今年才是合約最後1年，剩餘的2200萬美元馬林魚隊須照付。

這不打緊，今年受到新冠肺炎疫情影響，球季大幅縮水為各隊打60場例行賽，所有球員都必須按比例減薪，只能領37％。但不在大聯盟的球員反而不受影響，陳偉殷的2200萬美元年薪一舉躍居首位。不過美媒指出，殷仔本季甚至未被外界期待參加大聯盟比賽。

相同的情形，去年被洋基隊釋出的外野手艾斯柏瑞，其薪資2100萬美元照領，僅次於陳偉殷，排名第2。也有媒體報導，原本最高薪的天使隊「神鱒」卓奧特打折後剩1400萬美元，洋基隊新簽下的巨投寇爾則剩1300萬美元。

《紐郵》的報導還說，陳偉殷在馬林魚4年戰績13勝19敗、自責分率5.10，去年11月球團決定將他釋出。後來水手隊和殷仔簽下小聯盟合約，但受新冠肺炎疫情影響，今年也將他釋出。

(中時 )