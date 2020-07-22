（海能風場首批水下基礎的基樁抵達台中港。 圖/海能風場提供）

海能離岸風場周三表示，首批水下基礎的基樁已經順利抵達台中港，力拼今年全數安裝完成並且投入運轉。

海能風場指出，海能風場規劃設立47座8MW風機，採四腳套管式多點支撐水下基礎，作為其關鍵組件的基樁共188支，每支長度約為78.9公尺，最重達277公噸；基樁之上將承載重達1,696公噸的套管式基礎以及820公噸的風機。海能風電總裝置容量376MW，位於苗栗縣外海4至10公里處，完工後將足以供應38萬戶家庭每年用電。

海能風力發電專案總監兼麥格理綠投資集團董事總經理柯晶沐（Kimberly Cram）表示，由捷熱能源、麥格理綠投資集團和上緯新能源合作的海能風電開發進度相當穩健，很高興達成此里程碑，並即將進一步推動安裝離岸工程的進度。海能風電很榮幸推動台灣再生能源轉型，持續與本地供應鏈廠商緊密合作，打造台灣的離岸風電產業，也為台灣和國際專業人員的共同合作的工作模式，做出良好示範。 對於海能風電而言，最重要的莫過於安全交付，以及減少對環境和生態圈的影響。海能風電與其承攬商將使用領先業界的設備機具及施工方法，確保工程活動遵循環境影響評估報告中的減輕措施。

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