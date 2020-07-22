南韓政府周三縮小對股票投資課徵資本利得稅的計畫，以回應股市散戶大軍的抗議，但做為年度稅改方案的一部分，政府將提高最高所得階層的所得稅率。

根據南韓財政部提出的稅改提案，年所得超過10億韓元（83萬8,040美元）者的所得稅率將由目前的42%調升為45%，用以彌補調整資本利得稅的稅收損失。

投資上市公司股票的散戶投資人，其全年資本利得超過5000萬韓元者，自2023年起將課徵最高為25%的資本利得稅。根據原先規畫，此稅的起徵點為全年資本利得超過2000萬韓元。

南韓財政部解釋該政策轉彎旨在加強對散戶的支持，並協助散戶在低利環境下累積財富。就股票投資修改後的資本利得稅計畫將影響15萬投資人，或所有股票投資人頂層的2.5%。

今年上半年，南韓散戶投資人共投資本地股市逾30兆韓元，創下同期歷史新高。因超低利率帶來豐沛流動性，促使投資人逢低進場搶購，與今年創下的低點相比，韓股KOSPI指數已經大漲逾50%。

此外，KOSPI上市股票交易稅將於2023年以前，分階段由目前的0.25%調降至0.15%。南韓政府亦將開始對加密貨幣課徵資本利得稅，自2021年10月起，針對本地納稅戶，全年加密貨幣交易所得超過250萬韓元者，將徵收20%資本利得稅。

財政部表示，這項稅改計畫仍待國會通過，預計將在9月3日前送交國會審議。

(時報資訊)