今年智慧型手機市場延續5G話題，手機品牌與行動處理器大廠高通、聯發科(2454)等，都以擴大5G手機市占為目標。根據TrendForce旗下半導體研究處調查，目前推動5G商轉屬大陸政府最為積極，觀察其5G基地台建設數量與網路的覆蓋表現，皆位居全球之冠，也因此大陸手機品牌針對5G手機超前部署，在2020上半年已囊括全球75%的市占率。

TrendForce表示，2020下半年除了Android陣營各品牌外，蘋果新機也會加入5G行列，將有助於提升全年市占。在全年智慧型手機生產總數維持12.43億支的預測下，5G手機的產量將占2.35億支，滲透率達18.9%。

針對目前全球前六大品牌的5G產量排名預測，華為因受到美國出口禁令影響，轉以大陸內需銷售市場為主，且為迎合大陸積極推動5G商轉計劃，預估今年5G手機產量約7400萬支，穩居全球第一。蘋果5G手機總產量預估約7000萬支，排名全球第二，然而5G功能也將增加製造成本，若直接在終端售價上反映其整機製造成本，可能降低消費者購買意願並影響銷售成果。

三星近幾年在大陸市場失利，雖然未嚴重影響其全球市場佈局和營利表現，但的確大幅削弱其在5G手機市場的成長速度，全年5G手機總產量僅約2900萬支，位居全球第三。而並列全球第四的品牌則有Vivo、OPPO(包含One Plus、OPPO、Realme)及小米。近年受到華為在大陸擴大市占的擠壓，三者透過積極爭取海外市占以維繫全年生產表現，預測三者5G手機總產量大約落在2100萬支、2000萬支與1900萬支。

TrendForce觀察5G市場後市發展，在行動處理器大廠積極作為下，5G芯片將快速流通至中階市場，帶動2021年5G手機總產量將突破5億支，滲透率可望觸及四成，以今年為例，一旦5G晶片價格到位，品牌可能以犧牲毛利的策略換取更多5G手機市占，如此一來將加速終端售價調降，今年底將有望見到人民幣1000元級別的5G手機。值得注意的是，5G手機滲透率並不等同5G網路的使用率，後者關鍵仍在於基地台的建設進度，目前5G基建受疫情影響而推遲，在訊號覆蓋率不佳的情況下，全球5G基地台的覆蓋率(Coverage)至2025年才得以過半，全面普及則需要更長時間。

(時報資訊)