陸籍子女「小明」至今被卡在國門外，中央流行疫情指揮中心上週四7月16日起開放兩歲以下小明可以優先申請回來台灣，但目前僅一名一歲的幼童返台。

中央流行疫情指揮中心統計，目前還沒返台的「小明們」約有兩千多人，兩歲以下的約有一百多名，不過開放至今天為止，副指揮關陳宗彥表示，目前從開放到現在，共入境1名一歲多的小孩跟媽媽一起回來。

至於後續其他年齡層的小明何時可以返台？陳宗彥表示，還有待相關部會會在討論。指揮官陳時中也表示，會逐步來開放，就像今天已經開放應屆畢業生一樣。

(中時 )