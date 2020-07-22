兩歲以下小明可以返台 到今天只有1人回來 14:522020/07/22 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中。(圖/截自疾管署直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸籍子女「小明」至今被卡在國門外，中央流行疫情指揮中心上週四7月16日起開放兩歲以下小明可以優先申請回來台灣，但目前僅一名一歲的幼童返台。 中央流行疫情指揮中心統計，目前還沒返台的「小明們」約有兩千多人，兩歲以下的約有一百多名，不過開放至今天為止，副指揮關陳宗彥表示，目前從開放到現在，共入境1名一歲多的小孩跟媽媽一起回來。 至於後續其他年齡層的小明何時可以返台？陳宗彥表示，還有待相關部會會在討論。指揮官陳時中也表示，會逐步來開放，就像今天已經開放應屆畢業生一樣。 (中時 ) #開放 #小明 #返台 #兩歲以下 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 半年不見新婚夫 粵女：好像古代拜完堂當兵去打仗 13:232020/07/18 生活 移民署停辦團聚業務 台夫：我們文件有新冠病毒嗎？ 15:102020/07/18 生活 新增1境外移入 40歲男子長期在香港工作 返台探親確診 11:442020/07/19 生活 印尼生要求返台 教育部：討論低、中低風險以外國家是否開放 17:572020/07/19 生活 開放銀行Part2 國泰台新入選 04:102020/07/20 金融．稅務 共同防疫 互遞橄欖枝最佳契機 04:102020/07/20 時論廣場 台大喊話政府 快開放陸生返台 04:102020/07/21 政治要聞 短評／台大的吶喊 04:102020/07/22 時論廣場 見鬼 04:102020/07/22 藝文副刊 曝台股攻12682關鍵 老謝：台灣錢淹腳目回來了 09:362020/07/22 財經 生活熱門新聞 冷氣開26度錯了？網友答案超意外：睡前這溫度最棒 - 生活 威力彩「電腦選號」是給彩券行送錢？他曝1關鍵：寧可自己塗 - 生活 客庄旅遊券明早9點開放登記！800元怎麼花Q＆A看這裡 - 生活 超實用！農遊券、動滋券、藝FUN券、客庄券 登記領取一表秒懂 - 生活 威力彩下期狂飆25億！3生肖財運大開 紅到發紫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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