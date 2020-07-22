因國人「報復性旅遊」情況太過熱烈，尤其以離島、東部地區更為明顯，交通部長林佳龍宣布將暫停東部、離島地區的行銷補助經費；對此，宜蘭縣政府表示，中央如取消或暫緩行銷補助預算，將嚴重影響縣府正在執行中的活動及產業整合行銷，對宜蘭觀光業將造成重大衝擊，盼中央不可重西輕東，應依縣府先前提報的計畫履行承諾。

針對交通部林佳龍部長今（22）日表示，因應國旅大爆發，交通部將暫緩宜花東、外島等地區1000萬元的行銷補助，並優先加強台灣西岸的觀光行銷；宜蘭縣政府隨即表示，如果中央緩支或取消這筆預算，將會嚴重影響縣政府已在執行中的各項夜經濟活動，以及產業整合行銷計畫，對宜蘭觀光業將造成重大衝擊，呼籲中央不可「重西輕東」，並持續依照縣府所提報的計畫履行承諾。

縣府工商旅遊處表示，交通部長林佳龍所提補助各縣市1000萬元的活動及行銷預算，宜蘭縣已規劃做為推動夜經濟以及結合在地觀光產業進行整體行銷的資源，對於振興宜蘭後疫情時代的觀光發展至為關鍵；在交通部事先承諾的前提下，縣府相關計畫已報到交通部觀光局，各項籌備工作也在進行中，縣府更配合中央，加碼4項振興活動。

工旅處強調，如果這筆預算遭緩支或取消，不僅振興觀光的效益將大打折扣，相關各產業也受到嚴重衝擊，對於在疫情後努力辦理夜經濟活動及整合觀光行銷的宜蘭不只不公平，更如同是「變相的懲罰」。

(中時 )