高雄補選國民黨候選人李眉蓁，碩士論文遭質疑「複製貼上」，今（22）日再遭爆論文有96%都是抄襲。對此李眉蓁表示，感恩這一切的發生，而她也終於明白前高雄市長韓國瑜的心情，也了解前高雄議長許崑源為何要從17樓跳下去。

李眉蓁親上火線說明，她感謝一切事情的發生，讓她倍數成長，強調自己是依照中山大學正常程序畢業，尊重學校的審查機制，也希望回歸正面選戰，自己也會正面迎戰。

至於論文部分，李眉蓁表示，蔡總統的論文也是疑雲滿天飛，要檢驗的話應一視同仁，而非分大總統、小市長，如果蔡總統回應了，自己也會按照她的標準回應，而此事鋪天蓋地，也終於知道韓國瑜市長的心情，跟許崑源為什麼從17樓跳下去。

對此，網友表示「開始抹黑了」「答的好」「誰選誰就要遭受1450的迫害」「很好！戰力破表！」但也有人對於李眉蓁提起已故高雄議長許崑源一事，感到非常傻眼，說「消費死者是什麼水準」「議長躺著也中槍」，認為牽扯許議長的行為不太恰當。

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（合成圖／摘自中時新聞網、PTT）

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