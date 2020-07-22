網紅「小劉醫師」在今年總統大選後，在臉書貼文標籤tag「「憨粉」、「憨苟瑜」，還影射韓國瑜「得乳癌我一樣會幫他看病的唷」，引發網友留言回應「幹」、「絕無醫德」、「陰粉都這種貨色」，「小劉醫師」因此控告淡江大學教授包正豪及網友共10人妨害名譽，台北地檢署認為屬言論自由，今以罪嫌不足，不起訴其中2名網友。

另北檢認為，挨告的包正豪等8人則因無管轄權，移由其他地檢署偵辦。

今年總統大選後，「小劉醫師」在臉書po出總統蔡英文、副總統陳建仁的春聯圖，並標籤「憨粉貢獻惠我良多」、「我愛憨粉憨粉愛我」，再接著寫「憨粉婆婆你放心（握起雙手 我看診超專業的（眼光閃閃 就算憨苟瑜得乳癌我一樣會幫他看病的唷（啾咪)」。

包括淡江大學教授包正豪等網友，因將po文截圖貼到個人臉書，有人回應「幹」、「垃圾醫生」，另有網友回應「絕無醫術醫德可言」、批評「陰粉都這種貨色」，「小劉醫師」委託律師到北檢控告涉嫌包正豪等10人妨害名譽。

檢方認為，「小劉醫師」為知名網紅，對重要政治議題公開發表評論，也應可受到網友評論，認為其中李姓、林姓2名網友發言內容，屬言論自由範疇，今不起訴，至於包正豪等其餘網友，則分別移轉到宜蘭等地檢署偵辦。

(中時 )