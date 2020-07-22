國道3號交流道22日上午8時30分發生一起嚴重事故，1輛遊覽車行經國3南下12.3K汐止段時，不慎撞上前方首都客運，導致遊覽車、客運18名乘客受傷、，其中女導遊因遭2車夾住，傷重不治。國道警察表示，59歲黃姓遊覽車駕駛仍在作筆錄，待釐清案情後，會決定是否依過失致使罪移送士林地檢署。

據了解，事發當時正值上班巔峰時間，汐止新台五路交流道塞滿許多要到汐止的車輛，回堵數百公尺，這時黃姓駕駛著遊覽車，疑似因未注意前方狀況，不慎撞上前方首都客運，再推撞前2輛自小客、貨車。

乘客表示，由於事發突然，黃姓駕駛疑似先急踩了一下剎車，大家都嚇了一跳，未料1秒後便撞上前方客運，所有人都嚇了一跳，有的人反應快用手擋，有的人來不及擋，跌落椅子，摔得滿頭鮮血。

但最嚴重的仍屬坐在右前方40歲荊姓女導遊，她因遭2車夾住，身受重傷，搶救後宣告不治。

據了解，遊覽車在緊急煞車後有向左閃避，所以遊覽車是右前方撞到客運左後方，才使得坐在遊覽車右邊的女導遊傷勢較為嚴重。

乘客表示，這輛遊覽車是從基隆至台北市民權國中接遊客後再準備至宜蘭太平山一日遊，但沒想到卻在啟程路上就發生意外。

黃姓駕駛哥哥同為遊覽車公司員工，他表示，太平山一日遊本來是旅行社自己要派車，但因為業者遊覽車後照壞掉，才臨時找上他們公司協助派車；另他弟弟昨天晚上約8時下班，今早6時多才出門上班，並沒有超時工作的問題。

國道警方指出，目前肇事駕駛仍在筆錄中，是否依過失致使罪移送士林地檢署將待離情案情後再做決定。

(中時 )