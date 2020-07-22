5G手機市場爭奪戰如火如荼，集邦科技（TrendForce）報告預估，華為在2020年將以約7,400萬支的5G手機產量，穩居全球第一位置。

界面新聞報導，集邦科技最新報告稱，在大陸手機品牌對5G手機超前部署下，2020上半年已囊括全球75%的市佔率。2020下半年除了安卓陣營各品牌外，蘋果新機也會加入5G行列。預測全年智慧手機生產總數維持12.43億支，5G手機的產量將占2.35億支，滲透率達18.9％。預計華為今年5G手機產量約7,400萬支，穩居全球第一。

(工商 )