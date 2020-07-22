方順吉出道27年，以專輯《遙遠的戀情》入圍本屆金曲台語歌王，今年37歲的他首度叩關台語歌王，過去從童星出道，曾推出暢銷百萬專輯《翹腳髯嘴鬚》紅遍全台，卻在2003年因服食搖頭丸被逮，形象崩壞，22日接受媒體訪問，不諱言自己是更生人，「我勒戒出來，在社會的認知就是更生人，10幾年來，我不會去避諱，因為有曾經那一段過程，未來有一點成就，會更有價值。」

他與同齡老婆小獅結婚13年，育有1子2女，兒子、女兒分別13、8及4歲，家庭幸福，他坦言過去曾犯下的錯，孩子長大了，也都清楚，他某次騎摩托車載兒子，問兒子：「如果有人跟你說『你爸爸嗑藥、吸毒』，要怎麼回答？」兒子回：「我會說『那是我以前的爸爸，不是我現在的爸爸』」，讓他忍不住落淚，事後笑說：「一切都是媽媽教得好。」是否會想生第4胎？他直呼不行，提到去年脊椎開刀時，老婆叫他順便結紮。

他目前定居在台中，擔任購物台主持人，一肩扛起家中經濟重擔，每個月還給父母孝親費1萬5千元，不過他先前曾透露負債500萬元，表示還欠300萬元，希望3年內可以還清，現在一家五口每月開銷約15萬，壓力不小，讓他更努力賺錢。

而他分享第一次入圍金曲獎的心情，當下完全沒心理準備，豈料好友傳訊息恭喜，他看到後才起雞皮疙瘩，「前幾年有夢想，報名4次連入圍都沒有，後來就麻痺了」，並表示每個入圍者都期待得獎，全都交給專業的評審。

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(中時 )