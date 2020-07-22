台南愛文芒果採收季節即將進入尾聲，不受新冠疫情影響，今年內外銷市場都比往年成長，除了傳統果菜市場運銷外，宅配包裹寄送也成為主流，使用量大幅增加，公民營業者都搶食商機，產地所在的玉井郵局近年加入戰局，但後來居上，績效屢創新高，今年處理件數預計上看6萬件，重量突破百萬台斤。

玉井郵局郵務稽查張明弘說，還未推動宅配運送服務時，民眾會自行到郵局寄送，每年產季平均4000件左右，4年前在當時台南責任中心局長黃良江支持下全力投入，與民營運輸業者「車拚」，也幫助農民行銷。

推動的第1年玉井郵局處理量就破萬，翻了3倍，張明弘說，郵局除提供定點收貨外，也可以直接到農民的果園、家中取件，每到產季就得向鄰近郵局調動車輛、人力支援，為不影響平時郵務送件，幾乎都由郵務稽查以上等級的人員協助，還得請工讀生幫忙搬運等工作。

郵局宅配芒果服務並非以價格取勝，而是以服務見長，當天下午收件，隔天就到貨，在點交與載運貨品時嚴禁摔放，品質控管好，尤其山區農家收貨不易，郵局長期服務，效率高出許多，口碑累積回客率，去年就達4.3萬件。

今年雖然芒果減產，但玉井郵局芒果寄送業績仍舊逆勢成長，到本月底應可突破6萬件，處理重量超過100萬台斤，人人累得人仰馬翻，但台南山區芒果「宅配一哥」的寶座，可是坐得再穩固不過。

(中時 )