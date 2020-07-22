美國籍男子22日上午5點多用行李箱裝5.5公斤的大麻花入境遭警方查獲。（民眾提供／李文正台北傳真）

防疫期間外籍人士限制入境，竟有美籍男子（Fong Tau-Szu）備妥檢疫文件，在行李箱內裝5.5公斤大麻花意圖闖關，士林警分局接獲線報，22日上午5點多在桃園機場，持士林地檢署檢察官核發的指揮書，在海關入境處逮捕美籍男，行李箱起出大麻花等產品，警方複訊後，以違反毒品危害防制條例移送檢方複訊。

27歲美籍男搭乘自洛杉磯起飛的班機，今上午5點多在桃園機場降落，警方則早已接獲線報，在機場等候，當美籍男拿出護照準備查驗，立即被帶到旁邊的偵訊室，在29吋大型行李箱發現各式含有大麻的凝膠、煙油以及大麻膏。

美籍男供稱，他罹患疾病，需要依靠大麻紓解，他在美國是合法，不曉得在台灣是非法的。

警方調查，美籍男曾在1月27日入境台灣，3月12日離境，當時是以依親的名義，但此次是透過承德路一間企業有限公司寄發邀請函，他在美國申請入台，該公司還幫忙安排檢疫14天的暫居所，美籍男原要前往新北市新店隔離，不料在機場就被逮捕。

美籍男外型似亞裔，僅會說簡單中文，但看不懂中文字，在台沒有親人，暫居所是透過寄發邀請函的公司幫忙安排，警方認為美籍男透過商務名義來台涉販運毒。

依外交部的規定，來台外籍人士須檢附登機前3天內的新冠肺炎核酸檢驗陰性報告，入境後須居家檢疫14天，而警方表示，美籍男以來台工作為由申請簽證，竟用透明塑膠袋將大麻花放在行李箱內，實在太大膽。

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(中時 )