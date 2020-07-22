全台13縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風 15:032020/07/22 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台13縣市大雨特報，注意雷擊及強陣風。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局今（22日）針對13縣市發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，高雄、屏東、中部以北、宜蘭山區及南投、嘉義縣市、臺南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。 大雨特報：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。 (中時新聞網) #大雨特報 #13 #縣市 #雷擊 #強陣風 也許您會感興趣 推薦閱讀 新疆再增13例確診 已隔離2705名相關人士 09:562020/07/19 兩岸 不斷更新》台北飆39度高溫！花蓮升級豪雨特報、14縣市大雨特報 13:542020/07/19 生活 新疆增13例 10省市檢測員馳援 04:102020/07/20 生活新聞 不斷更新》全台雨彈狂炸！新北3縣市豪雨特報、新店一級淹水警戒 14:392020/07/20 生活 好友遞菸 青少年哈草年飆13倍 04:102020/07/21 社會新聞 2020德國紅點設計獎出爐 亞大13作品獲獎 13:272020/07/21 生活 不斷更新》下班小心雷雨彈！高屏大雷雨即時訊息、6縣市大雨特報 17:022020/07/21 生活 貢寮卯澳灣海域驚見「未爆彈」 軍方細數竟有13枚 18:042020/07/21 社會 《期貨》8月台指期漲13點 金融開高、電子開低 09:092020/07/22 財經 太恐怖！東北角卯澳驚見13枚未爆彈 還有飛機螺旋槳 10:302020/07/22 社會 生活熱門新聞 冷氣開26度錯了？網友答案超意外：睡前這溫度最棒 - 生活 威力彩「電腦選號」是給彩券行送錢？他曝1關鍵：寧可自己塗 - 生活 客庄旅遊券明早9點開放登記！800元怎麼花Q＆A看這裡 - 生活 超實用！農遊券、動滋券、藝FUN券、客庄券 登記領取一表秒懂 - 生活 威力彩下期狂飆25億！3生肖財運大開 紅到發紫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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