氣象局今（22日）針對13縣市發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，高雄、屏東、中部以北、宜蘭山區及南投、嘉義縣市、臺南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。

(中時新聞網)