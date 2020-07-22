有媒體認為政府拿防疫當反中，許多新婚陸配遭移民署拒絕申請團聚，不只兩岸新婚夫妻不得相見，當中還有嫁給大陸配偶的台籍孕婦，因此淪為單親媽媽，衛福部長陳時中回應，管制是依照防疫量能，沒有歧視。

近日有一名來自新竹的35歲設備商表示，他與來自成都的新婚太太將近8個月見不到面，這段時間以來，幾乎天天與台灣兩岸相關政府單位反映情況，不只獲得移民署回應，新婚陸配團聚業務不得申辦，讓他氣憤不已。

他提到，同時也不斷打電話到指揮中心客服詢問，想了解大陸風險指數高低，指揮中心客服在電話回應列為最高，卻也無法說明訂立標準，而總機人員電話接到不耐煩，甚至直接以讀法規的方式來搪塞。

另外一名從事法律業的30歲台北男性上班族則說，他的情況也相同，不只與目前人在福建的新婚太太半年以上見不到面，另外也聽聞，有台灣年輕媽媽，老公是大陸人，兩人的孩子2月時出生，本來預計在當時回台灣陪產時，也登記結婚，雖然現在已開放兩歲以下陸配之子可以來台，但作為陸配的先生還是無法入境台灣，而他們的孩子被台灣法律認定為「非婚生子女」，她的身分更成為單親媽媽，孩子已將近6個月，到現在都沒見過爸爸。

指揮中心今(20)日召開記者會，面對上述情況，衛福部長陳時中表示，這些問題必須要問陸委會，「防疫中心無法管人與人的關係」，大陸風險公布數目現在看來不高，「我們不信任，相關數字我們不信任」；至於有媒體認為政府拿防疫當反中，陳時中則回應，「沒有歧視」。

(旺報 )