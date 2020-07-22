李眉蓁論文爭議 國民黨：尊重中山大學審查 17:192020/07/22 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨。(黃福其攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨高雄市長候選人李眉蓁被爆碩士論文涉嫌抄襲，引發爭議，國民黨下午發表聲明說，目前已由中山大學進行學術倫理審查機制，國民黨尊重中山大學的審查結果。 國民黨強調，各界對於政治人物的檢驗應有一致的標準，對於民進黨高雄市長候選人陳其邁於防疫論文上名列第一作者的爭議，也應同樣受到檢視。 (中時 ) #國民黨 #中山 #大學 #審查 #論文 也許您會感興趣 政治熱門新聞 吳益政透露 李四川在高雄鋪路曾說：廠商價錢都... - 政治 李眉蓁碩論被吳佩蓉指控抄襲 彭文正笑一整集：那壺不開提那壺 - 政治 李眉蓁論文案 中山大學：取消「永不公開」選項 - 政治 兩岸開戰前的6大警訊？前國安高層爆觀察真相... - 政治 華航與護照正名 府：尊重也樂見立法院相關決議 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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