國民黨高雄市長候選人李眉蓁被爆碩士論文涉嫌抄襲，引發爭議，國民黨下午發表聲明說，目前已由中山大學進行學術倫理審查機制，國民黨尊重中山大學的審查結果。

國民黨強調，各界對於政治人物的檢驗應有一致的標準，對於民進黨高雄市長候選人陳其邁於防疫論文上名列第一作者的爭議，也應同樣受到檢視。

(中時 )