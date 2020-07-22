客委會經濟發展處處長江清松宣導民眾分流登記。(黃世麒攝)

客委會推出「浪漫客庄旅遊券」22日開放一般民眾登錄，上午9時甫開放，網站就立刻爆量當機，客委會經濟發展處處長江清松下午召開記者會說明，表示Line系統每秒最多承受1700人，但一早瞬間湧入幾萬人，系統以為是駭客入侵，自動啟動防護機制才會造成當機，目前已加緊處理，請民眾依照身分證號碼尾數分流登記。

(中時 )