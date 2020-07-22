客庄旅遊券登記大當機 客委會：Line啟動防護機制 15:312020/07/22 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 客委會推出的「浪漫客庄旅遊券」，一開放登錄馬上爆量當機；客委會下午解釋，是因為Line系統啟動防護機制導致。(黃世麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 客委會經濟發展處處長江清松宣導民眾分流登記。(黃世麒攝) 客委會推出「浪漫客庄旅遊券」22日開放一般民眾登錄，上午9時甫開放，網站就立刻爆量當機，客委會經濟發展處處長江清松下午召開記者會說明，表示Line系統每秒最多承受1700人，但一早瞬間湧入幾萬人，系統以為是駭客入侵，自動啟動防護機制才會造成當機，目前已加緊處理，請民眾依照身分證號碼尾數分流登記。 (中時 ) #客委會 #當機 #機制 #系統 #開放 也許您會感興趣 生活熱門新聞 冷氣開26度錯了？網友答案超意外：睡前這溫度最棒 - 生活 威力彩「電腦選號」是給彩券行送錢？他曝1關鍵：寧可自己塗 - 生活 威力彩下期狂飆25億！3生肖財運大開 紅到發紫 - 生活 客庄旅遊券明早9點開放登記！800元怎麼花Q＆A看這裡 - 生活 超實用！農遊券、動滋券、藝FUN券、客庄券 登記領取一表秒懂 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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