新埔水梨評鑑，農民彭文華（右）奪得「豐水梨王」，農會總幹事曾庭熙（左）指彭是曾獲全國十大傑出產銷班的班長。（羅浚濱攝）

新埔水梨評鑑，由桃改場等專家針對果實外觀、質地口感及糖度評分。（羅浚濱攝）

新埔水梨節25日登場，將有4場水梨料理食農教育教學，讓民眾學習用水梨製作各種料理。（羅浚濱攝）

今年2、3月因寒害和雨水少，新埔水梨減產很多，農民二次嫁接，以蜜雪梨和新興梨為主，22日舉辦評鑑，「豐水梨王」由農民彭文華奪得，「蜜雪梨王」黃脩成，新埔水梨節將在25、26日及8月1、2日連續兩週假日在新埔農業推廣教育中心登場。

擔任評審的文化大學園藝暨生物科技系副教授阮素芬表示，果實外觀、質地風味及糖度3項是評分標準，總體而言，今年49位參賽農民的水梨，都像擦了SKII保養品，細皮細嫩肉，多汁味美，糖度都在13、14度，品質非常好。

「已經賣光了！」奪得「豐水梨王」的彭文華說，他有7分地梨園，豐水梨因要人工授粉，栽種比其他品種水梨難，1棵樹只接100芽，採用有機肥及疏果等管理，品質就會好。

農會總幹事曾庭熙說，彭文華曾是全國十大產銷班的班長，與多數農民一樣堅持不用生長激素，品質獲消費者肯定，今年每斤價格比去年高1、20元還供不應求，要買要快。

知名大廚林勃攸帶領縣府農業處副處長傅琦媺等人製作「水梨蔬菜吐司捲」後，曾庭熙宣布今年水梨節25日登場，振興三倍券可在各展售攤位、農民市場、穀倉咖啡廳使用，農會加碼推出憑5張發票就可兌換價值100元消費券。

水梨節有花束親子教學、氣球親子教學、水梨料理食農教育教學、水梨爭霸挑戰賽、水梨拼圖挑戰賽、客家米食品嘗等豐富活動，25日當天有暢遊新埔呷好梨之一日農村小旅行。

(中時 )