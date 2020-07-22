娛樂8點半》人的一生得不斷做出「選擇」，而大多時候「魚與熊掌不能兼得」，無論做出哪種決定，事難兩全總無法讓全部人都滿意，如「最美主持人」白嘉莉，在當紅之際選擇了遠嫁印尼，想要孩子卻發現丈夫沒告知早已結紮，讓許多人至今仍為她感到不值，不過對白嘉莉來說，一切都是最好的安排。

1949年出生的白嘉莉，高中時期就經歷父母離異，所幸雙親感情沒有共識，但對孩子的疼愛不減，喜愛表演的白嘉莉在16歲時加入國軍的「藍天康樂團」，同時發揮著自己的歌唱才華與語言天賦，不久後當上了中央酒店的報幕員，接連拿了歌唱比賽冠軍又跟台視的歌唱節目簽約，1969年《群星會》試播，這是台灣電視史上第一個以彩色節目訊號播出的現場節目，而被安排第一個上台唱歌的白嘉莉，以19歲之姿締造了生涯里程碑。

白嘉莉當紅之際，竟宣布嫁給富商傷黃雙安，並毅然引退。(中時資料照片)

而正當白嘉莉被封為「最美麗主持人」、事業如日中天之際，1977年她突然宣布結婚，嫁給了印尼富商「木材大王」黃雙安，更驚人的是，白嘉莉為了愛情放棄事業，毅然選擇離開演藝圈，遠赴異鄉陪伴丈夫拚事業，而當時的印尼一點都不發達，連份中文報紙都找不到，遑論白嘉莉在那兒舉目無親，更慘的是，黃雙安還因為工作經常不在家，跟白嘉莉形同分居，種種困難，讓新婚的她曾脫口出「嫁給你是我這輩子最衝動的事」，不過她卻跟黃雙安相守了41年，深情陪伴丈夫走完人生最後一段路。

眾人皆知白嘉莉與黃雙安鶼鰈情深，但其實他們的婚姻路，一點都不容易，白嘉莉回想當年遠嫁印尼，婚姻生活根本關卡重重，丈夫事業忙碌，讓她只能藉由畫畫排遣寂寞，最後還畫出心得甚至開了畫展，而她那感性浪漫的心，遇上的卻是個務實派，曾經吃個飯都不合，白嘉莉才吃兩口，黃雙安卻吃完要起身，她要求丈夫陪吃，他即使順應坐下了，腦子卻狂轉想著工作的事情。

某次兩人起了爭執，黃雙安氣到甩門而出，從小不知道口出惡言為何物的白嘉莉，當下眼淚奪眶而出，黃雙安很快地回頭了，跟太太道歉，白嘉莉從中悟出了道理，反倒笑答「其實你剛甩門的動作滿帥的」、「下次甩門前，請先把家裡的水晶燈鎖牢一點」，但這些都還不是他們婚姻的最大引爆點。

黃雙安確診肺癌並被宣告剩半年可活，卻在白嘉莉用愛守護之下，多活了整整18年。(中時資料照片)

白嘉莉其實夢想著擁有自己的孩子，沒想到婚後才發現丈夫不但早有了小孩，還結紮了，這些都沒在婚前告訴相當喜歡小孩的她，讓白嘉莉氣憤又無奈，久久難以諒解丈夫，直到某天轉念，告訴自己「這可能是我的命吧！」，學會了順應上天的安排不強求，把丈夫的孩子當成自己的來疼，反倒開始品嘗到夫妻之間的甜蜜與幸福。

正當白嘉莉享受丈夫的疼愛與婚姻幸福之際，60歲後的黃雙安病痛不斷，並診斷出罹患肝癌，且被宣告只剩幾個月的壽命，白嘉莉堅強地承受下來，加上黃雙安堅定求生，兩人用愛與意志力對抗病魔，黃雙安自確診起，在愛妻寸步不離的陪伴下，竟活了足足18年，直至2018年於美國因肺炎病逝，在愛妻白嘉莉的懷裡安然離去，她則因痛失摯愛而沉寂好一陣子，最後在家人陪伴下走出喪夫之痛，宣告「往事已逝，新的世界等待我們去擁抱」，2020年出版了自傳《白嘉莉 回眸》，將跟黃雙安點滴故事分享出來，表示從婚姻中得到的體悟，就是「禮讓、不罵人、不強求」，這是她守護愛情長達41年的最大秘訣。

(中時新聞網)