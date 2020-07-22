搶攻中秋送禮商機，天成飯店集團今年除以「多元、融合、共享、延續」概念推出玩食概念月 餅禮盒，更首度攜手台鐵跨界結盟推出台鐵限定「柚比快飛月餅禮盒」，禮盒外觀以普悠瑪列車為設計主軸，並加贈瑞穗天合國際觀光酒店代言人柚比化可愛的兒童戲水玩具，讓大小朋友在品味月餅更添回憶童趣。

天成飯店集團自8月15日至10月1日止，於旗下台北天成大飯店、世貿國際會館，以及台北花園大酒店推出傳統與創新兼具的中秋禮盒，標榜透過劇本法及旅館主題體驗的設定，讓旅人親臨旅館的當下，體驗不同以往的美好住宿經驗，並以模擬品嘗月餅闔家團聚的情境，結合各館IP代言人規畫商品與開發。

天成飯店集團首次與台灣鐵路管理局合作打造「台鐵限定-柚比快飛月餅禮盒」，禮盒以普悠瑪火車為設計概念，月餅口味嚴選「蓮蓉蛋黃」、「棗泥核桃」、「紅棗桂圓」及「XO蛋黃」，四種廣式月餅，每盒售價980元，並附贈「瑞穗天合國際觀光酒店柚比戲水玩具」，可愛造型讓大小朋友愛不釋手。

「團圓平安禮盒」則匯集傳統經典美味，內餡口味有「蓮蓉蛋黃」、「棗泥核桃蛋黃」、「XO醬干貝」、「流心奶黃」以及「東方美人茶」，五種口味共五入，每盒售價1,280元，禮盒獻上花蓮瑞穗限量柚香茗茶，與眾不同的迷人精彩，為饕客奉上誠摰款待心意。「典藏品味禮盒」每盒售價780元，選用優質食材揉合出各式特色餅乾，包括腰果圓餅、杏仁餅、玉米酥片、白玉夾心、核桃小蛋糕、雪茄捲等。

「珍饌天成禮盒」每盒售價2,280元，奢華珍寶齊聚的秋節禮盒為貴氣贈禮首選，內含烏魚子、肝臘腸及大白旗魚鬆，典雅珍貴，大器之餘更顯不凡品味。

天成飯店集團旗下台北天成大飯店、世貿國際會館、台北花園大酒店推出的4款中秋禮盒，售價自780元起至2,280元不等，訂購滿30盒享免費宅配服務，大宗訂購10至50盒享9折優惠、51至100盒享88折優惠、101盒以上享85折優惠。

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