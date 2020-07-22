長期關注土地正義的政大地政系教授徐世榮（左一）也到場聲援。（李宜杰攝）

台南市警一分局出動40名警力維持現場秩序。（李宜杰攝）

聲援民眾爬上圍欄寫下抗議標語。（李宜杰攝）

南鐵地下化工程整體約落後12％。（李宜杰攝）

配合南鐵地下化工程，鐵道局中工處將於23日清晨拆除東區最後3戶，據了解，目前除自救會長陳致曉外，另2戶都已簽署自動拆遷同意書，僅剩陳致曉不點頭，堅持抗爭到底，並於今日（22）中午號召擋拆行動，有近50名民眾到場聲援，長期關注土地正義的政大地政系教授徐世榮也到場支持。

鐵道局原訂21、23日拆除北區、東區最後5戶，除陳家外，另4戶都已分別簽署自行拆遷同意書，僅剩陳致曉死守家園。今日到場聲援的徐世榮痛批，鐵道局提供的不是「同意書」，而是「投降書」，根本沒有溝通與對話，不只是「迫遷」更是「迫簽」。

今日中午，有不少聲援民眾爬上圍欄，在鐵皮圍欄上寫下「反迫遷」、「房子與家不相同」等詞句，表達不滿。也有民眾聚集陳家，陪伴高齡90歲的陳媽媽，盼食不下嚥的她能多少吃些食物。

台南市警一分局今日也於周邊部署約40名警力維護秩序，目前並無激烈衝突，徐世榮也於中午1時許發表演說，抗議政府強拆。

(中時 )