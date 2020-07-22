荷蘭皇家飛利浦公司傳有意出售家電部門，大陸家電巨頭海爾集團、美的集團為潛在收購者，可能以40億美元價格收購該部門。

網易財經報導，有知情人士稱，飛利浦已經接觸海爾、美的，洽談其收購意願，正式出售程序預計會在Q4開始，此外，飛利浦也接觸土耳其家電製造商Arcelik AS和Vestel詢問收購興趣，而百仕通、CVC、KKR傳有可能參與交易。

飛利浦在1月時計畫出售生產咖啡機、空氣清淨機為主的家電部門，將更多資源投入在醫療保健設備上。

(工商 )