面對全球降息及新冠肺炎疫情衝擊，銀行業今年上半年的業績普遍衰退2～5成，高雄銀行董事長朱潤逢，於2019年4月到任後，帶領經營團隊，一方面配合高雄市府的政策，除繼續推動「金融三箭」外，加碼推出「齊心防疫、高銀最相挺」專案融資，配合政府政策辦理企業紓困及振興貸款，與客戶一起共度難關。

另一方面戮力經營，上半年稅前盈餘達4.6億元，每股稅前盈餘(EPS) 0.43元，交出了一張漂亮的成績單，同時又致力於銀行體質之改善，積極打銷呆帳，並加強逾期放款的收回，截至2020年6月底之逾期放款金額已由2018年底之14.95億元降至4.99億元，逾放比率更由2018年底最高峰時之0.81％降至目前之新低0.28％，且為強化銀行風險承擔能力，大幅提列備抵呆帳，覆蓋率也由147.92％增加至410.54％，亦創歷年之新高。

高雄銀行自民營化以來，營運決策益發具有彈性，資產品質益形良好，為適應經濟環境及金融市場日益激烈之競爭情勢，高雄銀行將持續強化經營體質，期以專業的經營決策與方法，再創新猷。

(工商 )