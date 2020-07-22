新冠肺炎重創全球，為協助家族企業從不同面向規劃家族傳承，根本性地解決家族自身產生的問題以提升競爭力，資誠（PwC）聯合會計師事務所舉辦「新冠時代 家族企業與財富傳承戰略思維與實務操作」研討會。

資誠聯合會計師事務所家族企業暨財富傳承服務會計師洪連盛指出，疫情期間台灣家族企業遭遇許多營運困境，雖然主要受到大環境影響，但家族傳承未規劃、規劃不周或未執行恐怕是加劇影響的關鍵因子，導致部分家族企業受到比一般企業更大的衝擊。

根據《資誠2020台灣家族企業傳承白皮書》，台灣家族企業著墨最深的是企業優化，最淺的是家族治理，資誠認為此一現象對於疫情期間的家族企業而言相當不利，缺乏正式治理的家族在遭遇企業動盪之際，恐已飄出煙硝味。

洪連盛建議，家族企業應即刻建立家族與企業間的防火牆，透過具法律效力的家族運作規則，專業化治理家族與企業。

(工商 )