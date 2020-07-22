美國阿拉斯加州外海發生強烈地震，地點在佩里維爾(Perryville)東南方外海約100公里處，地震規模達到7.8，震源深度僅10公里，當局已發布海嘯警告。

目前尚無人員傷亡的報告。

阿拉斯加是美國地震最活躍的州之一，1964年曾發生有記錄的第2大的地震，達到芮氏規模9.2的紀錄。同時，阿拉斯加也曾發生海嘯最高的紀娽，1958年利圖亞灣大地震，規模8.3，而更可怕的是引發大海嘯，海水上漲524公尺。

(中時新聞網)