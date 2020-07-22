被稱為台版餘額寶的街口託付寶服務，於 20 日正式向民眾推出。針對正式推出的「託付寶」服務，相對於1月份公布的運行架構已有很大不同，街口方面也表示已經與主管機關充分溝通，無違法之虞。但服務上線後金管會隨即發出新聞稿打臉。對此，街口也已經發出聲明稿回應。

針對街口託付寶服務上線，金管會新聞稿指出「近日媒體報導街口託付寶由街口電支、街口投信及街口金科3家公司分別提供服務一節，金管會前同意街口投信所經理街口多重資產基金新增投資人得透過電子支付帳戶申購買回基金，該公司檢附三方作業流程及投資人操作介面之電子支付架構，並未涉及現所稱託付寶，顯與向金管會遞送之申請書件內容未合。」並表示「街口託付寶整體架構是否合法尚待釐清，業者貿然推出，非屬允當，並呼籲民眾應注意金融商品之適法性及相關風險，以保障自身權益。」

針對金管會的說明，街口稍早發出的聲明全文如下：

街口集團聲明：針對金管會於109年7月21日例行記者會中提到託付寶有不符合法規之疑慮，嚴正聲明如下：

事前已有多次溝通

今年6月4日街口投信協同街口金融科技和街口電子支付代表前往證期局說明，且此會議局長也有出席，會議中有清楚說明產品架構，也有提到借貸的邏輯，證期局回覆若託付寶改用借貸架構提供服務，則不在證期局管轄範圍內。

而後6月至7月間，街口多次致電、去信詢問：「有沒有要修改的地方」，證期局官員皆回覆：「看起來沒有」。

甚至至昨(21)日早上街口集團執行長亦再赴證期局與組長說明託付寶架構，會議完再次詢問有無違法或需要修改的地方，組長在會議中亦未提及任何違法之處。6月4日時局長已於會議中定調借貸邏輯非證期局管轄範圍內，且後續亦有與組長、承辦專員多次溝通，託付寶之架構及APP畫面也已於6月19日提供給證期局，倘若這些過程皆不算是溝通，是否能請證期局更高層長官協助出面釐清，街口集團將再次與證期局說明清楚。

託付寶不需要核准

街口金融科技所提供之即時撥付服務，其背後之機制為一般民間借貸行為，非金管會管轄之特許業務，因此託付寶服務無需由金管會核准。但此商業的模式也已於今年4月起陸續多次與銀行局與證期局溝通，銀行局正面表示此金流架構符合電支相關規範，且其中涉及基金投資之部分，街口投信皆依證期局核准之信託契約及公開說明書辦理。託付寶業務無須經過金管會核准，且金管會也無相關法規可核准相關業務。

沒有任何隱瞞，所有資料都已提前繳交

託付寶首日資金規模已達 1.5 億元、開戶數達5,000多戶、平均每人3萬，充分展現普惠金融。電子支付得購買基金是法規的開放，並非需申請之業務，故並無需繳交營業計畫書或APP流程畫面；被額外要求繳交APP畫面雖已超出規定，但我司仍然繳交一版本是為了讓基金能順利運作，此時間點為一月，當時還未有明確的架構。我司確定架構後，於6月皆有寄送現行架構流程圖給證期局，因此現在說與當初繳交不符合，有誠信問題，明顯與事實不符。證期局雖為主管機關，也需遵守法令，更需以誠信為原則；濫用職權逼迫、假造罪名給予業者，實屬不妥。街口已與證期局組長多次溝通，金管會若認為這些溝通是不存在或無效的，街口也期望能直接與金管會高層溝通與解釋。再次強調託付寶並無違反任何規定，證期局也沒有說出任何違規的事實，因此託付寶將持續合法運作。

(科技)