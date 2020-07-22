慈濟醫院急診部主治醫師陳立光指出，恙蟲叮咬的部位會形成焦痂，潛伏期通常為9-12天。（羅亦晽翻攝）

恙蟲叮咬後，伴隨發燒、頭痛、出汗、結膜充血和淋巴腺發炎腫大等症狀，軀幹也會出現暗紅色丘疹，數天後才會消失。（花蓮衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣衛生局提醒民眾，出門踏青著用長袖長褲，回到家立刻把衣服換掉，並清洗身體，降低恙蟲停留機率。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

國內疫情解封，國外疫情持續延燒，民眾不能出國，都到離島、花東地區體驗「偽出國」。疾病管制署表示，目前正值恙蟲病流行高峰，國內近4周新增60例恙蟲病確定病例，感染地區以花東地區及離島金門為主。民眾出遊踏青後，出現持續高燒、頭痛、淋巴結腫大，一周後皮膚出現紅色斑狀丘疹，盡速就醫，未妥適治療，致死率高達60％，

歷年恙蟲高峰期在清明掃墓期間，今年受疫情影響，許多掃墓改線上或是取消，今年恙蟲病較以往疫情降溫。疫情解封後，民眾紛紛前往花東遊山玩水，加上在草叢中遭恙蟲叮咬的機會較高，恙蟲病例在暑期明顯提升。

慈濟醫院急診部主治醫師陳立光指出，通常在被具傳染性恙蟲叮咬的部位會形成焦痂，潛伏期通常為9-12天，之後伴隨發燒、頭痛、出汗、結膜充血和淋巴腺發炎腫大等症狀；發燒約1週後，軀幹會出現暗紅色丘疹，擴散至四肢，數天後才會消失。恙蟲病若未經妥適治療，致死率可高達60％，經治療後，死亡率則小於5﹪。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠表示，目前花蓮縣內經通報確診人數約11人，和以往差不多，每年都會發生恙蟲病例，以往多發生在清明期間。恙蟲喜好人體脂肪較多的地方，建議民眾出門踏青著用長袖長褲，回到家立刻把衣服換掉，並清洗身體，降低恙蟲停留機率。

(中時 )