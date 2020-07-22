立法院臨時會今表決通過民進黨團版本護照正名公決案，要求行政部門應就如何進一步提升我國護照之「台灣」、「TAIWAN」辨識度研提具體作法。外交部發言人歐江安對此表示，將廣納各界意見研提具體作法。

民進黨團護照正名公決案指出，為避免與中國混淆或被國際社會誤認來自中國而遭刁難，爰請作成以下決議：「行政部門應就如何進一步提升我國護照之『台灣』、『TAIWAN』辨識度研提具體作法，以維護國人尊嚴，以及確保國際旅行之便利與安全。」

歐江安表示，護照是我國國民在海外旅行的重要國籍證明文件，外交部作為護照主管機關，一向秉持依法行政、審慎務實的原則辦理護照製發事宜。

歐江安指出，對於立法院通過「進一步提升我國護照之『台灣』辦識度研提具體作法，以維護國人尊嚴，以及確保國際旅行便利與安全」的決議案，外交部表示尊重，將廣納各界意見研提具體作法。

(中時 )