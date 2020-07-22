1名28歲女子，因近日與男友性行為後血流不止到成大醫院就醫檢查，超音波卻檢查不到子宮，深入檢查發現「她」的基因為46XY，竟是男性，院方建議作體內睪丸檢查，女子卻疑似難以接受，不再到院，醫師擔心擱置不理，會有睪丸癌化風險。

成大醫院婦產部接獲一件罕見病例，一名患者自出生時擁有外陰部、陰道與胸部，被認為是外觀正常的「女孩」，她活了28年，直到近日因為與男友性行為，下體血流不止，到醫院檢查，才發現其實是個擁有男性染色體基因的男子。

患者就診時，稱自己過去經血紊亂，不以為意，但性行為後大量出血，才來就醫。

經過檢查，醫護人員竟找不到子宮頸，超音波甚至找不到子宮，深入檢查才發現她具備男性的基因染色體，是罕見雄性素不敏感症候群患者。

成大醫院婦產部母胎醫學科醫師余沛修表示，一般男性會有雄性激素刺激，卻有少部分患者的雄性激素在體內無法作用，因此不會有鬍子、體毛，但會有女性胸部、陰道與外陰部，發生的機率僅為10萬分之2。

該名患者基因是男性，外觀、心理卻是女性，醫師建議她進一步檢查藏在肚子內的睪丸，患者疑似一時難以接受，至今未到院檢查。

余沛修表示，該名患者稱月經紊亂，應為誤認，因為缺乏男性生殖器，要恢復男性的機率不高，隱藏在體內的睪丸若不手術摘除，擔心會有睪丸癌化危機。

(中時 )