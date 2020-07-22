「台中巨蛋」競圖由日本知名建築師隈研吾的台日團隊的作品勝出。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

台中市府日前才宣告「台中巨蛋」孵蛋成功，競圖由日本知名建築師隈研吾的台日團隊勝出，建築師呂欽文即在臉書發文質疑，「台中巨蛋」與隈研吾在澳洲剛落成的「市民中心」像極了！質疑花大錢竟是「複製品」。台中市府都發局長黃文彬22日回應表示，建築師有一貫性的設計風格及哲學概念，評選重點在於內部設計符合台中的需求。

「台中巨蛋」競圖由日本知名建築師隈研吾的台日團隊的作品勝出。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

歷經3任市長、總經費達65億元的「台中巨蛋」，競圖由日本知名建築師隈研吾(KENGO KUMA)組成的台日團隊，以「天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園」設計主軸獲選。沒想到，竟傳出「複製品」風波。

曾獲中華民國傑出建築師獎的建築師呂欽文，在臉書發表「這是對待台灣的方式嗎？」一文，指稱國際大師隈研吾團隊所設計的「台中巨蛋」與隈研吾在澳洲達令港剛落成的「市民中心」作品，不論在概念、材料、外觀等都「像極了」，他並質疑隈研吾：「這是您對待台灣粉絲的方式嗎？」

呂欽文分析，相似度如此高的作品可能有三種原因，包括：隈研吾認定這樣的設計創意與手法已是設計真理、已達到至高無上的信仰層次，無需顧慮複製抄襲等世俗觀點；隈研吾已到達創意的極致，不能期待有其他的可能；匆忙交卷，就近取材、應付了事。

呂欽文質疑，台中市府花大錢，以為遠來的和尚會念經，要創造台灣地標，卻要接受「複製品」嗎？並抨擊競圖評審，是因不知隈研吾過去的作品案例，因無知而被騙？還是明知卻認為仍有可取之處，而賦於任務？他直嘆，這是台灣建築界的悲哀。

對此，台中市府都發局長黃文彬回應指出，7名競圖評委包括建築、運動及表演等各領域專業之霸，怎會不知道隈研吾過去作品案例，建築師的設計有一貫性的哲學概念及風格思維，他並以日本時尚設計師三宅一生的作品也有一貫性的風格及特色為例說明。

黃文彬說，評選重點更在於「台中巨蛋」基地面積近7公頃，內部空間配置、功能規劃設計等符合台中需求及期程、預算。隈研吾團隊作品出線的4大原因是符合綠能設計概念、空中迴廊規劃民眾運動公園、國際地標及永續經營生生不息的機制等，不但功能符合需求、還有民眾參與等理念。

(中時 )