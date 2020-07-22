美盛旗下股票管理公司凱利投資日前舉行媒體線上會議，凱利投資董事暨投資策略師Jeffrey Schulze在會上就美國經濟、新冠肺炎疫情、經濟衰退、中美關係及投資機會等分享他的見解。

美國經濟：美股短期雖有波動，但美股料仍處於長期牛市之中，而首次申領失業救濟金人數是用來評估美國經濟狀況的重要指標。若到8月中旬，首次申領救濟金的人數仍達90萬～100萬，將預示美國經濟陷入衰退，經濟恢復時間或許要較預期更長。

目前美國相對歐洲及日本仍有較多空間量化寬鬆，投資者手持現金的比例亦達2012年以來新高，雖然標普500指數平均在經濟擴張期間上升96％，但亦要留意不是所有市場的價值都正在復甦，同時旅遊減少也會影響經濟增長，獲利反彈未必如預期強。

因此，我們預計美國第三季市場仍會持續疲軟。

新冠肺炎疫情：各國都推出支持措施以應對疫情影響，美國的刺激措施達經濟規模的12.1％，較2008年為高，美國至6月底整體經濟數據都回到擴張水平，只有新屋開工及投資情緒仍在收縮水平，其餘都已在改善及擴張水平。

美國新型肺炎確診數字仍在上升，或會影響經濟復甦；雖然市場流動性提高，但償付能力風險仍在，企業利潤仍受到壓力。服務業在經濟收縮時對經濟貢獻減少，不再是穩定經濟收縮的行業，而且現在很多工作都轉為臨時工，若停工或遣散最終只屬暫時性，經濟回復速度將會較預期快。

美國大選：若川普勝選，市場將會維持現狀。若拜登勝出，短期內大盤有望走升，而美國與日本及大陸的貿易緊張亦將得到改善。歷史上，在美國政黨更替之前，標普500指數通常已經開始下跌。相反，若現任政黨能繼續主宰白宮，指數於大選前三個月則已開始上漲。事實上，標普500指數自1984年以來，就已經正確「預測」了每次選舉。

經濟衰退分析：這次疫情期間，標普500指數下挫和反彈的幅度，與自1928年以來的熊市平均表現相比頗為異常。全球經濟衰退的平均時間約為13個月，不過因為這次各地政府反應及時，而令經濟反彈來得非常迅速。不過，這種快速衰退和政策推出的速度很可能不會一再出現。

政府及中央銀行持續推出支持措施：受災最嚴重的中小型企業更容易得到美國政府的援助。

美國聯準會當前重點為經濟、通貨膨脹和勞動力市場的狀況，而不考慮提高利率，並等待勞動力市場大幅改善。另外，美國資產負債表中的量化寬鬆與GDP佔比仍有空間提高。

美國投資者持有美國總股票市值18％的現金，正等待買入良機，另外，整體投資者情緒相對溫和。

影響經濟復甦速度的因素：

服務業：服務業對GDP帶來巨大影響，除了是經濟下滑的主因外，亦通常是衰退期間令經濟趨向穩定的源頭。

美國新冠肺炎感染曲線趨於平坦：與歐洲和亞洲相比，區域性封城令壓平疫情曲線的努力較難成功：美國各地逐步取消防疫措施，可能是令病毒重新出現的一個因素。

隨著人們開始重返工作和學校重新開放，如果病例在8月和9月開始增加（這可能會限制占美國勞動力40％的在職成年人的次要育兒選擇），則需要更多州在公共場所強制使用口罩並拉平疫情曲線，這亦是「J」型曲線或經濟延遲回復的原因之一。

消費支出：隨著年輕一代對疫情「試水溫」及外出消費，可見較新的病例通常更年輕。至於年齡在55歲以上美國人（佔美國消費者支出達40％），則在發現醫療突破前都不太可能外出，可能令消費者情緒及支出持續低迷。

償還能力風險：美國聯準會已經解決了近期投資者對流動性的憂慮。不過，由於消費者行為轉變導致企業收入不足，償還能力風險仍然是一個長期問題。

企業毛利率面臨壓力：失業率攀升經濟疲軟，令更多企業放棄招聘，另外企業無法將成本轉嫁消費者。因此，我們預期大型企業將繼續精簡架構，而更多小型企業恐將面對破產。

美元表現：長遠來看，美元走勢預期將持續疲軟，因世界其他國家及地區的增長速度料將超過美國。疫情的增長曲線變平，將令其他國家的成長前景好於美國，而利率差異亦可能對美元造成負面影響。

另外，美元走勢通常比美國預算和貿易的雙赤字滯後兩年，而美國的一籃子經濟刺激計劃亦可能導致嚴重的預算赤字。

大陸經濟及中美關係：大陸第二季經濟已按年回復正成長，表現十分強勁。雖然大陸出口仍然疲弱，但大陸經濟已經變得更加多元化，更以消費為主導。從長期趨勢看，大陸A股目前估值仍低於2015年，A股料仍有上升空間。北京當局已從A股2015年大跌中汲取教訓，採取部分措施以冷卻市場情緒，如規範場外交易融資，預期北京當局亦期望A股有合理的升幅趨勢。

中美關係短期內預計將有改善：在第一階後貿易協議進度落後的情況下，第二階段協議應該不會推行。除此以外，美國政府在短期內仍然需要從大陸供應鏈中購買應對新冠肺炎的相關項目，長遠來看，亦可能需要從大陸手上購買疫苗。

美國總統川普在秋季大選前不願打亂本土經濟復甦，故短期內中美關係或會稍有改善，但長期而言，中美關係緊張料將加劇。

疫後三大投資主題：

科技企業：在家工作使大型科技企業受惠，直到建立「新常態」為止，這些企業的估值料仍有上升空間，但尚未達到1980年泡沫時期的水平。

美國醫療保健類股：受疫情助力發展，並有重大重估潛力。若研發出新冠肺炎疫苗，從長遠來看醫療企業將可能受惠。另外，新冠肺炎危機期間亦降低了藥品價格管制的風險。

全球股票市場表現將在6～12個月內超越美國，而大陸股市受惠於均值回歸（mean reversion），且因大陸在處理疫情亦較其他國家迅速，因此預料還有更多上漲空間。

(工商 )