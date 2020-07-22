櫃買中心今（22）日表示，亞泰金屬工業公司（6727）於今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是電子零組件業。

亞泰金屬工業公司成立於民國62年10月間，董事長為鄒貴銓，主要經營業務是自動化機械設備之研發、設計、組裝、銷售及售後服務，送件時資本額為1億8,052萬元。亞太金屬工業公司去（108）年業績，營收7億7,903萬元，稅前盈餘1億2,020萬元，稅後盈餘9,356萬元，每股盈餘5.18元。

(工商 )