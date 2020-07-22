教育部政務次長劉孟奇今（22）日表示，目前允許來台的境外學生有19個國家地區，即日起開放19國「以外」的境外學生申請回台，且包含陸生，第一波先開放應屆畢業生。教育部統計，預計將有3,533位應屆畢業生受惠，其中85％、約3千人都是陸生。

教育部日前開放19個低風險及中低風險國家／地區的境外學生申請回台，包含：越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡、緬甸。

劉孟奇表示，原有19國的境外學生已經核准959人回台、其中有504人已經入境，返台量能主要是受到班機過少的問題，「水管窄、水流就不大！」另外台灣也要求境外學生必須先預訂防疫旅館，因此目前每天入境的境外學生約百餘人上下。

劉孟奇也提到，至於19國以外的這群境外學生，應屆畢業生有3,533人，為首波受惠對象，而這19國外的「在學學位生」有10,397人，境外新生有7,074人。

(工商 )