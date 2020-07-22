蔡英文：民進黨已進入以青壯世代主導的政黨。曾薏蘋攝

民進黨今天中執會舉行第19屆中執委、中常委及中評委宣誓就職典禮暨中評會新舊任主委交接，由身兼黨主席的蔡英文總統完成監交。發言人顏若芳會後轉述蔡英文主席致詞表示，今天各位中執委、中常委就任本黨最重要決策機制的成員，多數都很年輕，表示民進黨已經進入到以青壯世代為主導的政黨，她也希望這是大家共同的使命。

蔡英文說，黨內有老幹，也有新枝，新枝不是完全沒有經驗，而是經驗很多、年紀較輕、體力更好，讓本黨在後續，不論是執政、問政，或是地方治理上，都能有更好的表現，也讓人民可以更信賴民進黨。她再次歡迎大家參加中執會、中常會，也期待各位在中執會、中常會能有好的表現。

此外，今日中執會依照慣例，通過聘任中央黨部性騷擾申訴處理委員會委員，名單如下為翁林瑋、詹晉鑒、劉嵐、傅馨儀、林綠紅、黃怡翎、林忻棣、趙秀琳、廖蕙芳、黃淑玲、廖美蓮。

至於今天通過聘任中央黨部性騷擾申訴處理委員會委員，是否因為日前立法院審查監察院人事案時爆發「肚子頂又不會懷孕」等性騷擾事件；顏若芳表示，與這次事件無關，這是按照往例，新屆期也會重新聘任。

(中時 )