美國新冠肺炎疫情續飆，國會正加緊草擬新的激勵方案，周二美股三大指數漲跌互見，台股受惠新台幣續升，資金狂潮續湧，今日仍向上攻堅，權王台積電（2330）稍做休息，改由IC設計天王聯發科（2454）接棒擔綱，生技族群「天國一輝」中天(4128)、杏國(4192)、合一(4743)、杏輝(1734)大復活全面噴出漲停鼓舞多方士氣，拉升指數翻紅上攀，盤中最高攻抵12486.95點，持續改寫近30年新高紀錄，距離天花板12682點不到200點，終場加權指數上漲75.72點為12473.27點，成交值2245.87億元。今日外資(不含外資自營商)賣超23.819億元，投信買超18.2561億元，自營商買超12.4615億元，三大法人買超6.89億元。

昨日再衝新天價、市值逼近10兆元的護國神山台積電（2330）今日轉攻為守仍維持強勢整理格局，改由IC設計龍頭聯發科(2454)挑大梁，在外資目標喊上1200元鼓舞下衝高670元，鼓舞IC設計族群世芯-KY(3661)、金麗科(3228)、聯詠(3034)、晶技(3042)、力旺(3529)、旺玖(6233)、晶心科(6533)等跟進強彈。鴻海(2317)明日除息股價回穩，光學雙雄上演虎頭蛇尾戲碼，股王大立光(3008)越線及4100元得而復失，二哥玉晶光(3406)午盤後遭空軍突襲翻黑重摔7%，填息變貼息！面板雙虎友達(3481)、群創(3481)受惠電視面板喊漲，今日雙雙走揚逾1%。連接器廠宏致(3605)及湧德(3689)H1順利轉虧為盈，盤中聯袂大漲雙雙填息達陣。

近期慘遭屠殺的生技股今日挾亞洲生技大會開展利多上演大復活戲碼，生技雙雄中天(4128)、合一(4743)分別終結連7及連8跌停噩夢雙雙飆漲停，帶動生技股集體回魂，偕同合世(1781)、杏國(4192)、亞諾法(4133)、杏輝(1734)、天良(4127)、晶宇(4131)、太景*-KY(4157)、永昕(4726)、順藥(6535)等逾10檔大紅燈籠高高掛，推升上櫃生醫指數大漲近3%，令多頭士氣為之振奮。離岸風電族群進入出貨階段，業績有望跟著風光，包括永冠-KY(1589)、華城(1519)、永崴投控(3712)盤中紛紛亮燈漲停，中鋼構(2013)、中興電(1513)、上緯投控(3708)跟進走強。

美國疫情持續急升，總統川普亦坦承在疫情好轉之前將更為惡化，外資操作轉趨保守，今日翻空賣超台股23.81億元，終結連3買。5日RSI為86.82，10日RSI為79.87，9日K值為78.59，9日D值為73.56，20日乖離率為3.72。台股今日在資金行情續旺下，由聯發科領軍的IC設計族群偕同「天國一輝」齊飆漲停帶領生技股展開絕地大反攻，助威台股再奔30年高點。分析師表示，台股迭創新高，人氣續旺，今日資金回流至上周以來因漲多壓回的生技股，市場看好在資金行情帶動下，挑戰12,682點歷史高點為遲早之事，建議順勢而為，不須預設指數高點。

台股線型架構突破12,320點壓力且衝至12,450點後，今日持續向上攻堅，護國神山台積電股價仍穩，漲多股如世芯-KY股價亦猛攻，顯示高科技股仍是台股重心，上檔仍以突破天花板12,682點為目標，下檔先守月線12,000點。台股短線確實比預期來的強勢、或許短線就有機會挑戰歷史高點12682點上下後再做震盪，在8月中公布半年報前指數高檔震盪，或短線衝高後至少來回測月線上下支撐的看法仍不變，未出現爆量長黑跌破20日線前，偏多操作為宜。美國科技股財報登場、歐美新一輪經濟救市方案上膛，加以台股也進入法說會高峰，基本面利多搭配台幣走升的資金行情，推升台股中多格局未變，可留意半導體、5G、蘋概股、資產股等相關族群擇機布局。

(時報資訊)