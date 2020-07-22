根據路透社統計，在印度公布單日新增確診近4萬人之後，全球的新冠肺炎確診數於周三突破1500萬人。
路透社公布最新統計數據，全球新冠狀病毒感染確診數達到1500萬9,213人，根據世界衛生組織（WHO）的資料，這是每年記錄之嚴重流感患者的至少3倍之高。這7個月內的新冠肺炎死亡人數超過61萬6,000人，接近每年流感死亡人數的區間高值。
在印度周三公布單日新增病例逼近4萬人後，全球新冠肺炎疫情達到令人擔憂的新里程碑。目前印度是全球疫情第三嚴重的國家，其確診數僅次於美國與巴西。
美國疫情仍未見放緩跡象，根據路透社統計，周二美國的新冠死亡病例增加逾1,000人，創下6月初來的單日新高記錄，自疫情爆發以來，美國累計確診死亡人數已經逼近14萬2,000人。專家警告，隨著近來確診迭創新高，且許多州的住院數以驚人速度攀升，美國因新冠肺炎死亡的患者恐將暴增。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。