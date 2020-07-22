新冠肺炎疫情影響今年2~4月國內整體經濟，隨國內疫情趨緩，5月逐步解封，房市也順時鐘，全台5~7月看屋人潮皆大幅回升，今年上半年建物買賣移轉棟數將近10.8萬棟，大致與去年相當，受疫情影響不大，北台灣上半年推案量也逾5600億元，集中於新北市新莊、新店、三重、土城等各重劃區，而後疫情時代，各建案無不把握5月全力衝刺，特別是新莊推案量能大增，熱賣完銷建案也如雨後春筍，如塭仔圳自辦重劃區內預售新案「新莊海悅花園」自5月23日正式登場，總銷15億元，卻相對上新莊市區5字頭房價親民，目前開賣7週來已熱銷75成，估計本週有望邁向8成，近期內有機會挑戰完銷。

科達機構觀察新北市地政局數據，新北市上半年建物買賣移轉棟數統計，以新莊區共2867棟最多，一躍為新北市上半年交易量冠軍，而在新建案部分，雙北、桃園市上半年推案量達5千億元，年增逾1成，又以新北市推案量2200億元最多，在疫情趨緩後，建商把握520檔期破千億元案量，上半年又以新莊、新店、三重、板橋、土城等新興重劃區各放異彩，尤其新莊區上半年推案量將近400億元，同時也是新北推案王，相較去年上半年可說是翻倍成長，特別在上新莊地區更激出一股「報復性買房」現象，自住客紛紛出籠議價，建案頻傳熱銷捷報，建商也看好下半年買氣延續，估計北台灣全年推案量可望破兆元。

科達機構董事長賴建程分析，國內2~4月疫情增溫時，多數建商遞延推案，整體看屋人潮大減2~3成，但也有剛性買盤選擇此時進場議價，因此成交量並未受太大影響，5月陸續解封，建商推案量能再度啟動，全台520檔期新案熱鬧登場，除了台商、資金回流分配，注入房地產市場，甚至不少自住客因擔心未來房價上漲，激出6、7月大量看屋人潮出籠搶房的現象，觀察這波自住買方議價、決定與交易過程也相較去年同期、今年第1季皆快速，其中今年新北市黑馬「新莊區」市況相當活躍，建商不約而同大舉推案，舊市區商圈、重劃區也異於以往掀起一股「報復性買房搶購潮」，大大活絡新莊買氣，新莊區下半年推案量蓄勢待發，上看600億元大關。

賴建程指出，新莊區6、7月新建案、中古屋看屋與購屋人潮皆一舉回升3~4成以上，新莊區上半年推案量高達約400億元，上新莊機能滿滿的舊市區商圈，與副都心、頭前、塭仔圳重劃區成建商推案必爭之地，受惠新莊三捷、宏匯廣場話題加持，不少建案銷售成績亮眼，如上新莊幸福路佳瑪商圈成屋案「璽園」開價48萬，已在6月底完銷，5月登場的新泰路預售新案「新泰陽」開價45萬元，目前銷售8成，而由海悅國際(2348)、科達機構合資的「海研建築」，推出首案「新莊海悅花園」5月23日正式公開後，因主打新莊首座抗震防疫輕豪宅，每坪開價39.9萬元，房價相對上新莊親民，短短7週就熱銷75成；新莊副都心近年也有不少開價5字頭建案登場，近期像是「聯合公園」7月銷售達8成，「快樂星球」也賣破7成，顯見後疫情時代的剛性購屋威力。

(中時新聞網)