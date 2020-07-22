受疫情影響，唐獎教育基金會今（22）日宣布取消9月下旬2020唐獎週頒獎典禮及晚宴活動，並將擴大辦理唐獎大師世界論壇，聚焦地球環境保育、自體免疫研究、海外華人移民認同、人權與環境正義等四大議題。

執行長陳振川執表示，此次四個獎項得主分別來自七個國家，其中美國、英國、孟加拉、哥倫比亞、黎巴嫩仍在疫情高峰，加上台灣對疫情邊界管制及居家隔離等規定，基金會尊重及重視各得主之旅行與活動安全，決定首次取消頒獎典禮等活動，並將擴大舉辦唐獎大師世界論壇。

四場大師論壇將於9月21至22日在四所大專院校舉行，包括：永續發展論壇於清華大學、生技醫藥論壇於成功大學、漢學論壇於政治大學、法治論壇於台灣大學，讓受疫情影響無法來台的第四屆8位唐獎得主及NGO組織代表，透過現場、視訊直播促進交流，提升大家對得主之創新及貢獻認識。

此次論壇將邀請唐獎歷屆得主及台灣專家貴賓與會，一起關心地球環境保育、自體免疫研究、海外華人移民認同、人權與環境正義等議題，並將台灣因應全球變化，努力將新視野與新思維注入實際的行動與精神呈現於國際平台。

有關尊崇唐獎得主之頒獎儀式採替代方式舉行，基金會將等全球疫情穩定控制，且旅行、生活及交流更方便及安全時，陸續邀請唐獎得主於世界各主要學術場合發表唐獎特別演講，並邀請得主蒞臨台灣，進行重要得獎專題演講，並由基金會隆重頒贈獎章及證書，和各界進行交流。

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