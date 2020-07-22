大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進22日下午在微博發文稱，據他剛剛得到的消息，美國政府悍然要求中國72小時內關閉駐休士頓總領館，這是一個瘋狂的行動。

胡錫進說，休士頓總領館是中國在美國開的第一個總領館，美方不僅要求關閉它，而且只給出中方3天的撤離時間，這完全是喪心病狂的表現。看來華盛頓已經毫無底線，這屆美國政府真是什麽都能幹得出來。

大陸駐美大使崔天凱21日接受央視採訪時坦言，現在連對話都沒有，應該說是很不正常的情況」。現在中美關係並沒有處在完全停擺或停頓的狀態，但中方高度關切的是它可能滑向錯誤的方向，這是一個關鍵問題。「我們要盡最大努力，防止兩國關係在錯誤的方向越滑越遠，甚至掉到有些人聲稱的陷阱中。

崔天凱說，當然有時美方會說，「我們不能為對話而對話，要以結果為導向」。中國當然也希望有好的、積極的成果，「但以結果為導向不意味著只實現你的要求，而不管我的要求，甚至損害我的利益，這不是一個平衡的結果」。

崔天凱強調：「如果連積極的對話都沒有，又談何積極的結果？它不可能從天上掉下來。」

(旺報 )