台北、上海雙城論壇今天登場，台北市長柯文哲前往分論壇巡視，在最熟悉的衛生醫療待最久，柯致詞時表示，衛生醫療是最容易合作的項目，盼在此項目擴大交流，期待明年有機會去上海拜會醫界朋友。而上海台辦主任李文輝正巧在上海的分論壇現場，李也說每屆雙城論壇都有衛生醫療，代表柯文哲對該領域相當在乎。

雙城論壇今早揭開序幕，主論壇後的分論壇仍規畫4大領域，包括醫療衛生、產業經濟、智慧交通、區域治理，雙方各邀請產官學界參加視訊討論。

柯文哲前往分論壇巡視時，在醫療衛生分論壇待最久，柯說，在所有分論壇裡面，人人彼此最熟悉的就是醫療衛生分論壇，包括他個人有認識上海醫界朋友，過去幾個月，在網路上看到上海醫師張文宏講話，都覺得很親切，非常有印象。

他指出，醫療衛生是雙方最容易合作項目，希望在這個項目擴大交流，因為對雙方都有好處，非常期望明年有機會去上海拜訪各位醫界朋友。

而李文輝剛好也在上海分論壇現場，李文輝透過視訊對柯文哲說，非常歡迎柯到醫療衛生分論壇看大家，每屆雙城論壇都有安排衛生醫療，對柯表達歡迎與感謝。

(中時 )